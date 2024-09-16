6 ayda Türkiye'den 28 bin kişi AB'ye iltica başvurusunda bulundu

Bu yılın ilk altı ayında AB'ye üye 27 ülke ile Norveç ve İsviçre'yi kapsayan AB+ ülkelerine toplam 513 bin iltica başvurusu yapıldı. Avrupa İltica Ajansının bugün açıkladığı raporda, başvuru sayısının geçen yıla göre dengeli seyrettiği kaydedildi. AB+ genelinde iltica başvuruları 2020'den itibaren yeniden yükselişe geçmiş ve 2023'ün ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 18'lik artışla 1,3 milyona ulaşmıştı. Bu yılın ilk altı ayında iltica başvuruları geçen yıla göre 6 bin azalsa da yıl sonu itibarıyla iltica başvurularının yine 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Bu yılın ilk altı ayındaki başvurularda Suriyeliler yüzde 14'lük oranla başı çekti. Suriyelilerin başvuru sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 71 bin oldu.

Afganlar 2023'ün ilk yarısına göre 18'lik düşüşe rağmen ikinci sıradaki yerini korudu. Afganistan vatandaşları tarafından AB+ ülkelerine toplam 45 bin başvuru yapıldı.

Latin Amerika ülkeleriyle yapılan vize muafiyet anlaşmaları, bu ülkelerden iltica başvurularında patlamaya yol açtı. Venezuela'dan 37 bin, Kolombiya'dan 29 bin ve Peru'dan 14 bin iltica başvurusu yapıldı. Venezuelalıların yüzde 90'ı ve Kolombiyalıların yüzde 80'i başvurusunu İspanya'ya yaptı.

Türkiye'den giden başvurular geçen seneye göre azaldı

Türkiye'den iltica başvurularında geçen yıl yaşanan patlama ise durulmuş görünüyor. Türk vatandaşları, 2023 sonbaharında başvurulardaki daha önce eşi görülmemiş yükselmeyle kısa süreliğine ikinci sıraya yükselmişti. Raporda Almanya merkezli bu artışın kısa ömürlü olduğuna, iltica başvurularının sayısında sonraki aylarda düşüş kaydedildiğine işaret edildi.

Türk vatandaşları 2024'ün ilk altı ayında toplam 28 bin 224 başvuru yaptı. Başvuruların yüzde 57'si, yani 16 bin 88 kişi Almanya'ya iltica başvurusunda bulunurken Almanya'yı 4 bin 382 kişiyle Fransa ve 2 bin kişiyle Yunanistan izledi.

Türk vatandaşlarının başvurularındaki kabul oranlarında düşüş de sürüyor. 2019'da yüzde 54 olan kabul oranı, 2024'ün ilk yarısı itibarıyla yüzde 18'e geriledi. AB+ genelinde ise ilk iltica başvurularında kabul oranı yüzde 46 oldu.

Almanya en çok başvurulan ülke olmayı sürdürdü

Almanya, başvurularda 2023'ün ilk yarısına göre yüzde 20'lik azalmaya rağmen AB+ genelinde en fazla iltica başvurusu yapılan ülke olmayı sürdürdü. Toplam iltica başvurularının 124 bini Almanya'ya, 88 bini İspanya'ya, 85 bini İtalya'ya yapıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti ise 4 bin 900 başvuruyla, nüfusuna oranla en yoğun göçün yaşandığı AB ülkesi konumunu sürdürdü.

Rusya'nın 2022 Şubat ayındaki saldırısıyla başlayan savaştan kaçan Ukraynalıların sayısı da 2024 Haziran sonu itibarıyla 4,5 milyon olarak kaydedildi. Ukraynalılara tanınan geçici koruma hakkı Mart 2026'ya kadar uzatılmıştı. Ukraynalıların 1,3 milyon kişiyle en çok tercih ettiği ülke Almanya olurken 1 milyon Ukraynalı Polonya, 62 bin Ukraynalı da Fransa'ya başvuru yaptı.