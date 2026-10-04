6 Ekim’de İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
Alınan karar doğrultusunda, 6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi toplu ulaşım araçlarından ücret alınmayacak.
İstanbullular, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü boyunca söz konusu toplu ulaşım hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.