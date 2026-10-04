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6 Ekim’de İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Haber Merkezi
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6 Ekim’de İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda, 6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi toplu ulaşım araçlarından ücret alınmayacak.

İstanbullular, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü boyunca söz konusu toplu ulaşım hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.

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