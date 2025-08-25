  1. Ekonomim
6 ilde 643 milyon TL'lik operasyon: Elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını belirterek, 11'inin tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.

Şüphelilerin 325 vatandaşı mağdur ettiğinin tespit edildiğini ve 472 adet banka hesabına bloke konulduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları, mağdur vatandaşlarımız ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip, kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Sinop Valimizi, operasyonu koordine eden Sinop Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Sinop İl Jandarma Komutanımızı, jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

