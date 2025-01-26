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6 ildeki bazı yerler doğal sit ve koruma alanı ilan edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 6 ildeki bazı yerlerin "doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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6 ildeki bazı yerler doğal sit ve koruma alanı ilan edildi
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Yayımlanan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararlarına göre, İstanbul Kadıköy'deki Kurbağalıdere mevkisi ve Çanakkale merkez ilçesinin Ovacık ve Civler köyleri sınırları içerisinde yer alan bölge, doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillendi.

Doğal koruma alanı olarak tescillendi

Mersin Silifke-Erdemli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şeytan Deresi birinci, ikinci ve üçüncü kısım potansiyel doğal sit alanı ise "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak ilan edildi.

Gümüşhane'nin merkez ilçesi Halgent Şelalesi ile Süleymaniye Mahallesi ve çevresi, "potansiyel doğal sit alanı", Sakarya'daki Sapanca Gölü Etap 3/A Doğal Sit Alanı ile Aydın'ın Didim ilçesindeki Kocahan mevkisi Etabı Doğal Sit Alanı da "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

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