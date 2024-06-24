6 ildeki DEAŞ operasyonlarında 31 gözaltı
Bakan Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca 6 kentte düzenlenen operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca "Bozdoğan-46" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini, 31 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Bayram tatili boyunca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-46” operasyonlarında 3️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 24, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye… pic.twitter.com/9XIQgGcJNP