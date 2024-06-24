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6 ildeki DEAŞ operasyonlarında 31 gözaltı

Bakan Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca 6 kentte düzenlenen operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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6 ildeki DEAŞ operasyonlarında 31 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca "Bozdoğan-46" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini, 31 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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