6 lider 10. kez toplandı

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı başladı.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılıyor.

Altılı masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçişe yönelik, temel politikalar alanında 9 ana, 73 alt başlığın yer aldığı çalışması daha önce tamamlanmıştı. Bugünkü toplantıda, hükümet programı niteliğindeki temel politikalar belgesi ele alınacak ve bu metne masada son şekli verilecek.

Çalışma, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

Masada, başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifine yönelik nasıl bir tutum alınacağı da konuşulacak.

Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.