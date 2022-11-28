6 lider 9. kez bir arada
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.
Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Liderlerin sekizinci toplantısı 14 Kasım’da DEVA Partisi Genel Merkezi’nde yapılmıştı.