6 Mart 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 6 Mart 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 6 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 06 Mart 2024 tarihli ve 32481 sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme kararı
–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar
Yönetmelikler
–– Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yargı bölümü
Anayasa Mahkemesi kararları
–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/135, K: 2024/18 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/11/2023 Tarihli ve 2021/38824 Başvuru Numaralı Kararı
Danıştay kararı
–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar
İlân bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri