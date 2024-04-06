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6 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 6 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Bayram tatiline gidecekler, depolarını doldurmak için akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 6 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 6 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 6 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

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6 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 6 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
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6 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

6 Nisan 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 6 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa 

Benzin Fiyatı: 43.57 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.15 TL/L

LPG fiyatı: 22.47 TL/L

İstanbul Anadolu 

Benzin fiyatı: 43.48 TL/L

Motorin fiyatı: 42.08 TL/L

LPG fiyatı: 21.93 TL/L

 İzmir

Benzin Fiyatı: 44.61 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.23 TL/L

LPG fiyatı: 22.01 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 44.37 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.01 TL/L

LPG fiyatı: 22.37 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 44.98 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.60 TL/L

LPG fiyatı: 22.24 TL/L