6 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 6 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

6 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

6 Nisan 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 6 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 43.57 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.15 TL/L

LPG fiyatı: 22.47 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 43.48 TL/L

Motorin fiyatı: 42.08 TL/L

LPG fiyatı: 21.93 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 44.61 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.23 TL/L

LPG fiyatı: 22.01 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 44.37 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.01 TL/L

LPG fiyatı: 22.37 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 44.98 TL/L

Motorin Fiyatı: 43.60 TL/L

LPG fiyatı: 22.24 TL/L