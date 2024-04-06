6 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 6 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
Bayram tatiline gidecekler, depolarını doldurmak için akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 6 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 6 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 6 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
6 Nisan’da akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
6 Nisan 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. İşte 6 Nisan 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 43.57 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.15 TL/L
LPG fiyatı: 22.47 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 43.48 TL/L
Motorin fiyatı: 42.08 TL/L
LPG fiyatı: 21.93 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 44.61 TL/L
Motorin Fiyatı: 43.23 TL/L
LPG fiyatı: 22.01 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 44.37 TL/L
Motorin Fiyatı: 43.01 TL/L
LPG fiyatı: 22.37 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 44.98 TL/L
Motorin Fiyatı: 43.60 TL/L
LPG fiyatı: 22.24 TL/L