6 öğrenciye cinsel istismardan yargılanan öğretmene 130 yıl hapis cezası verildi

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık sınıf öğretmeni Mahir Aralp (45) ve çocukların aileleri ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mağdur aileleri, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Mahir Aralp'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları, sanığın çocukları 2 seneden fazla süreyle nitelikli şekilde istismar ettiğini söyleyerek, üzerine atılı suçlardan her çocuk için üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatları da talep ettikleri keşif ve tanık dinleme taleplerinin tekrar değerlendirilmesini, aksi kanaatte sanığın üzerine atılı suçlardan beraatini istedi.

Söz verilen sanık Aralp, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve kimseye karşı cinsel yaklaşımının olmadığını savundu.

Aralp, çocukların ifadelerinde yer alan durumların kendisiyle yaşanmadığını ve kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "Hayatım boyunca böyle bir davranışım olmadı. İyi bir baba, eş ve öğretmenim. Bunların hiçbirini yapmadım. Benim vicdanım rahat. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mahir Aralp'e bir çocuk yönünden "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması, suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle 30 yıl hapis verdi.

Heyet, sanığın 5 çocuk yönünden ise "çocuğun cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması ve suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle her biri için 20 sene hapse çarptırılmasına karar verdi.

Çocuğa karşı "tehdit" suçundan beraat eden sanığın cezasında indirim uygulanmadı.