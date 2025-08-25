Arıkan Otel davası: 3 kamu görevlisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Arıkan Otel’in yıkılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen davada, otelin sahibi Adnan Arıkan, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçlamayla yargılanan statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı. Kararın henüz kesinleşmemesi nedeniyle sanıklar tutuklanmadı, ancak adli kontrol şartı getirildi.

Başsavcılık, kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talep etti

Dava kapsamında yargılanan mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli hakkında düzenlenen cezai ehliyet raporuysa yetersiz bulundu. Bu nedenle Şekkeli'nin dosyası ana dosyadan ayrılarak yargılamasının ayrı bir esastan devam edilmesine karar verildi.

Başsavcılık, olayda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talep etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin kararıyla 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. Bu kararın ardından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameye ulaşıldı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, kamu görevlileri "tali kusurlu" değerlendirildi. İddianamede, Arıkan Otel'in ruhsat kayıtlarını düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Tahiroğlu, İmar İşleri Müdürü Metin Hurşitoğlu ile Mehmet Dişçeken hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla kamu davası açıldı.

İddianameden

"Binanın inşası sırasında belediyenin proje kontrol birimi ve yapı kontrol biriminde çalışan şüphelilerin binanın proje-yapım aşamalarında tespit edilen eksikliklere ve Kahramanmaraş ilinin deprem bölgesinde olduğunu, usulüne uygun yapılmayan yapıların meydana gelen depremlerde yıkılabileceğini objektif olarak var olan dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek yıkılan binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında yetersizlikler olduğu, sürekli temellerin kesit alanı olarak yeterli fakat zemin emniyet gerilmesi ve donatı alanı açısından çoğunlukla yetersiz olduğu, kolonlarda kullanılan etriye aralıklarının kolon orta, sıklaştırma ve birleşim bölgelerinde yeterli olmadığı ve sıklaştırma bölgesinin olmadığı, binada A1 burulma düzensizliği bulunmasına rağmen yapının inşasına onay vermek, ruhsat düzenlemek, gerekli kontrolleri yerine getirmemek suretiyle üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu işlediklerini gösterir haklarında kamu davası açılmayı gerektirir delile ulaşıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamede, sanıkların ceza almaları durumunda, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6. maddesi uyarınca meslek ve sanatlarını icradan yasaklanmaları da istendi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki sanık Ahmet Şekkeli'nin dosyası ile kamu görevlilerine açılan dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Sanıklar, 10 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.