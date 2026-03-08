6 Şubat depreminde kaybolan 13 yaşındaki İrem’in mezarı üç yıl sonra bulundu

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Gaziantep ilinin İslahiye ilçesinde bulunan Gözde Apartmanı tamamen yıkıldı. Apartmanda yaşayan Karaca ailesi de enkaz altında kaldı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre o enkazda ailesinin büyük bölümünü kaybeden Fatih Karaca, üç yıl boyunca 13 yaşındaki kızı İrem Karaca’nın yaşadığı umuduyla arayışını sürdürdü. Yapılan DNA incelemesi, genç kızın cenazesinin deprem sonrası yaşanan karışıklık nedeniyle farklı kimlikle defnedildiğini ortaya çıkardı.

Enerji şirketinde şef olarak çalışan Fatih Karaca, gece vardiyasında olduğu için depremden sağ kurtuldu. Ancak eşi Duygu Karaca, çocukları Mehmet, Sıla, Adile Nur ve İrem ile annesi ve kayınvalidesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Ailenin 13 yaşındaki kızı İrem Karaca’nın cenazesine ise o dönemde ulaşılamadığı düşünülüyordu.

Baba umudunu kaybetmedi

Kızından hiçbir iz bulamayan Fatih Karaca, üç yıl boyunca onu aramaya devam etti. Kızına duyduğu özlemi “Neredesin İrem, çıkıp gelsene” dizeleriyle başlayan bir şiirle dile getiren baba, sosyal medyada yayılan bu şiirle kamuoyunun da dikkatini çekti.

Deprem sonrası bazı kişilerin İrem’i gördüklerini söylemesi de Karaca’nın umudunu artırdı. İrem’in okul arkadaşlarından biri deprem sonrası çadır kentte onunla voleybol oynadığını iddia ederken, Ankara’dan gelen iki gönüllü doktor da gördükleri bir kız çocuğunun İrem’e benzediğini söyledi.

Savcılık soruşturması gerçeği ortaya çıkardı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrası kimliği belirlenemeyen cenazelere ilişkin dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında kimliği belirsiz bir cenazeden alınan DNA örnekleri ile baba Fatih Karaca’dan alınan örnekler karşılaştırıldı ancak ilk incelemede eşleşme çıkmadı.

Cenazenin defnedilmeden önce çekilen fotoğraflarının incelenmesiyle, cenazenin yaş olarak İrem’e değil annesi Duygu Karaca’ya ait olabileceği ihtimali ortaya çıktı.

Mezarlar açıldı

Bu ihtimal üzerine Adana’da deprem sonrası defnedilen cenazeler için mezar açma kararı verildi. Anne Duygu Karaca’nın yanı sıra İrem Karaca’nın kardeşleri ve yakınlarının mezarları da açılarak yeniden DNA örnekleri alındı.

Örnekler, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı tarafından incelendi.

DNA raporu cenaze karışıklığını ortaya koydu

Hazırlanan rapor, deprem sonrası cenazelerin karıştırıldığını ortaya çıkardı.

İncelemeye göre İslahiye’de kimliği belirsiz olarak defnedilen cenazenin anne Duygu Karaca’ya, Adana’da Duygu Karaca adıyla defnedilen cenazenin ise İrem Karaca’ya ait olduğu belirlendi.

Böylece üç yıl boyunca kayıp olduğu düşünülen İrem Karaca’nın mezar yeri kesin olarak tespit edilmiş oldu. Depremde eşini, çocuklarını, annesini ve kayınvalidesini kaybeden Fatih Karaca’nın üç yıl süren bekleyişi, yapılan DNA incelemesiyle sona erdi.