6 Şubat depremleri 3. yılında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Osmaniye’de; Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin katılımıyla “Türkiye’min Gücüne Bak” temalı anma töreni düzenlenecek.

“Türkiye’min Gücüne Bak” temalı törende, deprem şehitleri için dualar edilecek, tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği ile ilgili programlar düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törene ilişkin hazırlanan “Gün Ağarır” isimli ağıdı paylaşarak, “Gün ağardı, yaraları sardık, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yeniden umutla, gururla doğduk” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel hafta boyunca deprem bölgesindeydi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta boyunda deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Osmaniye’de başlattığı deprem illerine yaptığı ziyaretleri bugün Malatya’da tamamlayacak. Başta bölge milletvekilleri olmak üzere kabine üyeleri parti yöneticileri de bugün deprem illerinde anma törenlerine katılacaklar.

Dün Meclis Genel Kurulu da, 6. Şubat depremlerini anmak üzere ‘özel oturumla’ toplandı. Siyasi parti grup temsilcileri 6 Şubat depremi nedeniyle söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “Gerçekten insanlık tarihi on iki saat arayla 7’nin üzerinde iki ayrı depreme bugüne kadar şahit olmamıştı. Depremde yitirdiğimiz bütün canlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, on binlerce insanın depremle değil ihmal rant ve denetimsizlik sonucu öldüğünü belirtti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “6 Şubat bizim için sadece bir tarih değil, boğazımızda düğümlenen hıçkırığın adıdır” diye konuştu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise depremin ardından 3 yıl geçtiğini belirterek, “Elbette bu süreç içerisinde milyonlarca vatandaşımızın çözülen, sarılan yaralarının yanında hâlâ çözülemeyen devasa sorunlarıyla karşı karşıya olduğumuzu kabul ederek belki depremi konuşmamız lazım” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, 360 bin 455 vatandaşın hala konteyner kentlerde yaşadığını söyledi.