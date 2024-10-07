6 Şubat depremlerinde Almanya'ya giden 10 bin depremzededen haber yok

Türkiye'de geçen yıl yaşanan 6 Şubat depreminin yankıları Almanya'da devam ediyor. Almanya'daki Türkler'in, depremde zarar gören yakınları "hızlı ve kolay üç aylık vize" ile getirilirken, 10 bin depremzedenin vizelerinin çoktan bittiği halde geri dönmedikleri ortaya çıktı.

Deprem vizesi ile yakınlarının yanına gelenlerin, farklı nedenlerle iltica taleplerinde bulunduğu öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Berliner Morgenpost Gazetesi, iltica başvurularının yapıldığını yazarken, yakınlarının yanında bulunan bu kişilerin farklı farklı yöntemlerle kaldığı bilgileri geliyor. Bazıları da, iltica süreçleri devam ederken iş bulup çalışıyor.

Almanya, normalde Türk vatandaşlarının sadece yüzde 10'unun ilticasını kabul ediyor. Depremzedeler ise, hem insani nedenleri hem de siyasi nedenleri öne sürerek kalma çabasında.

Üç aylık vizeleri çoktan biten bu kişilerin iltica taleplerinin, "Türkiye, savaş bölgesi değil. NATO ortağı, AB adayı ve güvenli ülke" denilerek reddedildiği, ancak başvuru sahiplerinin mahkemeye gittiği öğrenildi.

Almanya çıkmazda

Almanya da bu konuda açmaza düşmüş durumda. Bir yandan, sınırlı süre ve insani nedenlerle aldığı kişileri "yasalar gereği" göndermesi gerekiyor, diğer yandan da insani nedenlerden dolayı problemler yaşanmasından, "mağdurların sınır dışı ediliyormuş gibi" görünmesinden endişe ediyor.

10 bin depremzedenin Almanya'ya gelişinin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti ve sorunun çözülmesi artık pek mümkün görünmüyor.