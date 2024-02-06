6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünü EKONOMİ gazetesine değerlendirdiler

Depremin hemen ardından yürütülen acil müdahele çalışmalarından, sonrasındaki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına kadar çeşitli safhalarda yaptıkları çalışmaları özetleyen konuk yazarlarımızın her biri farklı izlenimler aktardı. Ancak çalışmalar sonrası elde edilen kazanımlara ve bölgede kaydedilen ilerlemeye rağmen hepsinin de yazılarında işaret ettikleri ortak nokta, hala yapılacak çok iş olduğu ve önümüzde kat edilmesi gereken uzun bir mesafe bulunduğu.

Nikolaus Meyer-Landrut/ AB Türkiye Büyükelçisi

Meslek hayatım boyunca birçok trajedi, savaş ve doğal afetle karşılaştım. Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen ve binlerce insanın yaşamını kaybetmesine sebep olan depremler, şahit olduklarım arasında en kötülerinden biriydi. Geçen bir yıl zarfında deprem bölgesindeki tüm kentleri ziyaret ettim; oradaki yetkililer ve halkla konuştum; yaşadıkları tarifsiz acıları onlarla paylaşmaya gayret ettim...

Stephen Cahill / UN World Food Programme (WFP) Türkiye Representative and Country Director

Geçtiğimiz yıl ortak aklımızı gün be gün sınayan zorluklarla doluydu. Yıkıcı depremleri ve kayıplarımızı andığımız bugünler, sadece olayın ani sonuçlarını değil, aynı zamanda daha geniş resme bakmak, dersler çıkarmak ve bölge ısındıkça ortaya çıkabilecek yeni zorluklara da hazırlanmak için de bir fırsat anlamına geliyor...

Louisa Vinton, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi

Türkiye’de 50.783 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3,3 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olan iki şiddetli depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişken, deprem sonrası toparlanma ve yeniden inşa sürecinin neresinde olduğumuzu düşünmek için uygun bir zamandayız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yaşanan felaketin hemen ardından Türkiye’de deprem sonrası toparlanma ve yeniden inşa faaliyetlerine kendini adadı. Neleri başardık ve önümüzde hangi zorluklar var? Ne gibi dersler çıkardık...

Humberto Lopez Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü

6 Şubat 2023 depremlerinin birinci yıldönümü yaklaşırken, bu konu üzerinde odaklanan birçok makalenin yazılacağından eminim. Bunlardan bazıları muhtemelen iyileştirme ve yeniden inşa planında kaydedilen ilerlemeyi anlatacaktır (önemli bir ilerleme kaydedilmekle birlikte önümüzde halen kat edilmesi gereken uzun bir mesafe bulunuyor). Bazıları, benzer bir olayın benzer bir tahribata yol açmasını önlemek için neler yapılması gerektiği üzerinde odaklanacaktır...