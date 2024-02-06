6 Şubat'ın yıl dönümü: 1 yılda 60 bin deprem...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

📍6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (Mw 7.6) depremlerinden sonra



➡️ Depremlerin 1. Yılında bölgede 6️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ e yakın deprem meydana gelmiştir.



➡️ Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24… pic.twitter.com/dDNDWuN31q — AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2024

Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

53 bin 537 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şubat depremlerinde 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Depremlerin 120 bin kilometrekarelik alanda, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede etkili olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ağır yıkıma neden olan depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı." açıklaması yapmıştı.