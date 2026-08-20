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6 yıl önce TMSF’ye devredilmişti: Can Dündar’ın evinin son hali görüntülendi

Can Dündar'ın Çengelköy'de bulunan ve el konulma kararı verilen evinin son hali ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğe gömülen tarihi villa, el koyma kararından 6 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi
İHA
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6 yıl önce TMSF’ye devredilmişti: Can Dündar’ın evinin son hali görüntülendi
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Hakkında el koyma kararı bulunan firari Can Dündar’ın Üsküdar Çengelköy’deki evi, karar tarihinden 6 yıl sonra görüntülendi.

Mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen taşınmazın son durumu çekilen görüntülere yansıdı.

Can Dündar'a MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle dava açılmış, Dündar 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Can Dündar'ın gayrimenkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verilirken; el konulan malların yönetilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

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