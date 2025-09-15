6 yıl sonra ilk kez: Avukatları, Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı. Teröristbaşı Öcalan’ın avukatları, müvekkillerini en son 2019'da ziyaret etmişti.
Yeni çözüm süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 17 ve 18'inci toplantılarını yapmaya hazırlanırken, Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı'ya gitti.
Heyette avukatlar Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer aldı.
Öcalan’ın avukatları, en son 2019'da İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.