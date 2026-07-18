60 milyon dolara mini konser vermiş!

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent hakkında gündeme gelen iddialara bir yenisi daha eklendi. İş insanı Hüseyin Başaran'a ait olduğu belirtilen görüntülerde, Haluk Levent'in samimi bir ortamda gitar çalarak Başaran'a şarkılar söylediği anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ortaya çıkan görüntülerin, Başaran'ın savcılığa yaptığı suç duyurusundan önce kaydedildiği belirtiliyor. Videoda Haluk Levent'in, Başaran'ın bulunduğu ortamda kısa bir konser verdiği görülüyor.

Başaran'ın iddiası: 60 milyon dolarlık taşınmaz devredildi

Soruşturma dosyasına giren şikâyete göre Hüseyin Başaran ve Başaran Grubu şirketleri, Haluk Levent ile birlikte bazı şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Şikâyet dilekçesinde, "kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapılacağı" ve proje için yurt dışından fon sağlanacağı vaadiyle İstanbul, Trabzon ve Karaman'da bulunan toplam 22 taşınmazın devredildiği, ancak vaat edilen projenin hayata geçirilmediği öne sürüldü. Başaran Grubu, söz konusu gayrimenkullerin güncel değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu iddia ediyor.

Dilekçede ayrıca, Hüseyin Başaran'ın 2018 yılında uçak kazasında yaşamını yitiren kızı Mina Başaran nedeniyle yaşadığı manevi hassasiyetin de istismar edildiği ileri sürüldü.

Haluk Levent suçlamaları reddediyor

Haluk Levent ise savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Levent, taşınmaz devirlerinin tarafların iradesiyle gerçekleştiğini, olayın bir ticari alacak-verecek ilişkisi olduğunu savunarak herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadığını öne sürdü.

Soruşturma kapsamında hem mali incelemeler hem de şikâyet dosyasındaki iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddiaların yargı süreciyle netlik kazanacağını belirtiyor.