600 milyon dolarlık sahte dolar iddiası! Bahçeli: Külliyen yalan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları:

Gelecek haftadan itibaren bütçe konuşmaları nedeniyle grup toplantılarımıza ara vereceğiz. Bütçe görüşmelerinde MHP, sorumlu yapıcı, müspet ve destekleyici pozisyonu koruyacaktır.

Bütçe süreci her aşamada milletimizin ve devletimizin yüksek çıkarlarına yönelik yapılması siyaset cambazlarının başını öne eğe eğecektir. Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar seviyesini geçmesi karamsarlık salgını yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon yükselişi kırılıyor. Dezenflasyon süreci başlıyor. Her insanımız ekonomik ufkumuzun açılmasını takdir edecektir. Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır.

Sahte dolar iddiaları

Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğü iddiası bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Külliyen yalan ve saptırmadır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. İpsiz bir kuyuya taş atan bozguncu taifenin peşine takılmak ülkemize yapılan kötülüktür. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır. Ülkemizin sahte para ile anılmasını planlayanların hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır. Telaşa lüzum olmadığını düşünüyorum. MHP, oynanan oyunun farkındadır. MHP, sahte para iddiasının maksatlı olarak dolaşıma sokulduğunu düşünmektedir.

Vakit tamam, söz konusu vatan

MHP gündeme hakimdir. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Her şeyden önce Türk milleti diyorsak vakit tamamdır, söz konusu vatandır.

Türk devlet aklı her daim faaldir

Tüm sorunları birlikte aşacağız. Türk devlet aklı her daim faaldir. Devlet aklının taşıyıcı bedeni büyük Türk milletidir. Türk devleti kumdan temelleri atılan yeni yetme devlet değildir. Tehlikeleri sezecek basiret, kudret Türk kültürü, Türk düşüncesi ile intikal etmiştir. Ne kadar geriye bakarsak uzağı avuçlarımız içine alabiliriz. Türk devleti belaları defeder. Türk devletinin köklü bir geçmişi var.

Cumhur İttifakı irade birliği içinde

Cumhur İttifakı irade birliği içinde. 22 Ekim 2024’ten beri şeffaf sözlerimize kara çalanlar hariç haklılığımızı vatandaşlarımız gördü. Ruhsuz siyasi fırıldaklara rüzgarsız havada sürekli döndüklerini nasıl kabullendireceğiz.

Esad, Türkiye’nin uzanan elini tutmamış uzlaşma ve görüşme çağrılarına kulağını tıkamıştır

Suriye Arap Cumhuriyeti’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet kuşkusuz esastır. Başka türlüsünü düşünmek kafasından dahi geçirmek esastır. Esad, Türkiye’nin uzanan elini tutmamış uzlaşma ve görüşme çağrılarına kulağını tıkamıştır. Esad yönetimi aklını başına almalıdır. Esad yönetimi kabuğuna çekilip uzun süre ayakta kalacağını sanıyorsa biliniz ki yanıldığını er ya da geç anlayacak.