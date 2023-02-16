61 bin bina ağır hasarlı ve yıkık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde yaptığı bina incelemelerini tamamladı. Bakanlık, 481 bin binadaki 2 milyon 196 bin birimin incelendiğini ve 61 bin binadaki 263 bin 800 birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu tespitler yer aldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 481 bin 865 bina da yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

13 bin 917 binada yer alan 86 bin 673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121 bin 515 binada yer alan 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi."