61 yaşındaki kadın "gasp edildim" demişti! Gerçek bambaşka çıktı
Hatay Valiliği, Belen ilçesinde 61 yaşındaki A.K. isimli kadının maskeli 2 kişi tarafından gasp edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Gasp edildiği yönünde emniyete başvuran A.K, daha sonra oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu ve silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini söyledi.
Valilikten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki A.K’nin evinde gasbedildiği iddiasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Ekiplerin A.K. ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "A.K. ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nin bunalımda olduğunu ve kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayın gerçekleşmediğini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Sarımazı Mahallesi’nde yaşayan A.K, evine giren silahlı 2 kişinin kolundaki altın bilezikleri gasbettiği iddiasıyla polise başvurmuştu.