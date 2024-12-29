  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 61 yaşındaki kadın "gasp edildim" demişti! Gerçek bambaşka çıktı
Takip Et

61 yaşındaki kadın "gasp edildim" demişti! Gerçek bambaşka çıktı

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde 61 yaşındaki A.K. isimli kadının maskeli 2 kişi tarafından gasp edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Gasp edildiği yönünde emniyete başvuran A.K, daha sonra oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu ve silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini söyledi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
61 yaşındaki kadın "gasp edildim" demişti! Gerçek bambaşka çıktı
Takip Et

Valilikten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki A.K’nin evinde gasbedildiği iddiasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin A.K. ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "A.K. ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nin bunalımda olduğunu ve kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayın gerçekleşmediğini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sarımazı Mahallesi’nde yaşayan A.K, evine giren silahlı 2 kişinin kolundaki altın bilezikleri gasbettiği iddiasıyla polise başvurmuştu.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk mesaj: Yeni bir dönem başlıyorBeşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk mesaj: Yeni bir dönem başlıyorSpor

 

Uzmanından altının yıl sonu değerlendirmesi: Beklediğimiz rakamlar olmadıUzmanından altının yıl sonu değerlendirmesi: Beklediğimiz rakamlar olmadıEkonomi

 

Gündem
AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan belediyeye kredi eleştirisi: Bu haksızlığın hesabını kim verecek?
AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan belediyeye kredi eleştirisi
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Tokat'ta deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Tokat'ta deprem
Kılıçdaroğlu: Türkiye, laik ve demokratik bir Suriye'nin inşaasına katkı sunmalıdır
Kılıçdaroğlu: Türkiye, laik ve demokratik bir Suriye'nin inşaasına katkı sunmalıdır
AK Partili Elitaş "erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" deyip tarih verdi
Elitaş "erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" deyip tarih verdi
Doğal gaz patlaması sonrası Kocaeli'nin iki ilçesinde eğitime ara verildi
Doğal gaz patlaması sonrası Kocaeli'nin iki ilçesinde eğitime ara verildi
İzmir Barosu yöneticilerine tehdit iddiası: Yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı
İzmir Barosu yöneticilerine tehdit iddiası: Yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı