6.1'lik depremin ardından Ahmet Ercan'dan ilk açıklama

Ahmet Ercan'ın Sözcü Televizyonu'nda yaptığı açıklamadan satır başları:

"Balıkesir Türkçe anlamında çok deprem olan yer demek. Sındırgı da çok kırıklı yer demek. Sındırgı'dan geçen bir kırık var. Bu kırık çok uzun yıllardır deprem yapmıyor. Deprem beklenen bir yerdi. Ama biz deprem nerede öncelikli olacak bilemiyoruz.

'15-16 kilometrelik bir kırık oluşmuş olmalı'

Sındırgı'da bir yer kırığı oluştu. 6.1'lik bir yer kırığının boyutu aşağı yukarı 15-16 kilometrelik bir yer kırılmış olmalı.

"Kent içinde yıkım beklemiyorum"

6.1'lik bir deprem Sındırgı'da bir yıkım yapar mı? Kent içindeki evlerde yıkım yapmaz ancak köylerde, geleneksel taş yapılarda ahırlarda yıkım olabilir. Cami minarelerinde çatlaklar olabilir. Baca düşmeleri olabilir.

Ben ölümcül atlatılacağı kanısında değilim. Çok büyük depremlerden birisi değil.