65 ilde uyuşturucu operasyonu: 768 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 768 şüphelinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 354,5 Kg Uyuşturucu Madde ile 647 Bin 798 adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik. 768 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta 1.165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."