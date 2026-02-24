65 yıllık ‘Protokol Kunduracısı’ kepenk indiriyor

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Cebeci semtinde, bir dönemin sanatçılarını ve siyasetçilerini aynı kapının önünde buluşturan küçük bir dükkan daha kapanıyor. 30 Kasım 1938 doğumlu, 88 yaşındaki kunduracı Nurettin Cebeci, tam 65 yıldır sürdürdüğü mesleğine nokta koymaya hazırlanıyor.

"Protokol Kunduracısı"

El emeğiyle ayakkabı diktiği isimler arasında merhum Bülent Ecevit’in de bulunduğu Cebeci, 20 metrekarelik dükkanına veda ediyor.

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünde doğan Nurettin Cebeci, yokluk içinde geçen çocukluk yıllarını anlattı. “Yumurta satarak kağıt, kalem aldım okuyabildim” diyen usta, ilkokul mezunu. Mesleğe ayakkabıcılıkla uğraşan bir akrabasının yanında çırak olarak başlayan Cebeci, 14–15 yaşlarında girdiği kunduracılığı bir süre İstanbul’da sürdürdü, daha sonra yüksek öğrenim için Ankara’ya gelen ağabeyinin yanına giderek mesleğine başkentte devam etti.

Cebeci, 1963 yılında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kendi dükkanını açtı. Dükkanın adı ise kısa sürede Ankara’da tanınacak “Bale Kundura” oldu. Usta, bu ismin ortaya çıkışını, dönemin tiyatro çevresinden gelen “Türkiye’de bale ayakkabısı yapılır mı?” sorusu üzerine Londra’dan getirilen bir örneği bire bir üretmesiyle oluştuğunu anlattı.

Kısa sürede çevrede büyük ilgi gören Bale Kundura’nın ünü, özellikle Ankara Radyosu sanatçılarının dükkanı mesken tutmasıyla yayıldı. Dönemin usta bestekarlarından İsmet Nedim’in ilk müşterileri arasında yer aldığı işletme, adeta bir sanatçı durağına dönüştü. Usta zanaatkarın albümü; Zeki Müren, Adnan Şenses, Mustafa Sağyaşar ve Ahmet Sezgin gibi isimlerin fotoğraflarıyla bir tarih arşivi. Bale Kundura, zamanla siyaset dünyasının da uğrak adreslerinden biri haline geldi. Eski Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, eski bakanlardan Halil Başol, TBMM eski başkanlarından Köksal Toptan ve eski bakan Ahmet Tahtakılıç da ayakkabı diktiren isimler arasında yer aldı. Dükkanının kapısında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Grup Başkanvekilliği döneminde gerçekleştirdiği ziyarete dair bir fotoğraf sergileniyor.

Cebeci, “Ankara’nın protokol kunduracısı” olarak anılmasını, “Birine ayakkabı diktiğimde, diğerleri görüp beğeniyor ve kime diktirdiğini soruyordu. Birkaç gün sonra mutlaka dükkana geliyorlardı” sözleriyle anlattı.

Unutulmayan an

Nefes'ten Merve Şişman'ın haberine göre, ustanın hafızasında en özel anılardan biri, merhum Bülent Ecevit’le yaşadığı kısa diyalog. Cebeci, Ecevit’in ayakkabısını giydirmek isterken yaşanan o anı şöyle aktardı:

“Çekecekle giydirmek istedim, kabul etmedi. ‘Ben kendim giyeceğim’ dedi. Israr edince çekeceği elimden aldı, ayağını koltuğun altına koyarak ayakkabısını kendi giydi. Genelde yuvarlak burun ayakkabıyı tercih ederdi, çok nezaketliydi.”

"Bu dükkan benim hayatımdı"

Yakın dönemde turistlerin dükkanını ziyaret ettiğini söyleyen Cebeci, artık kepenk indirmeye hazırlandığını dile getirdi. “Bu cadde, bu sokak, bu dükkan… Bunlar benim hayatım” diyen usta, dükkanını yalnızca bir ticaret yeri değil, dostlukların kurulduğu bir mekan olarak gördüğünü vurguladı.