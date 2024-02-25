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650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Afyonkarahisar’da trafikte durdurulan bir araçta 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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Afyonkarahisar’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ö. (50) isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla ülkeye soktuğu, pamuk ve soya yağlarının içerisine aromayla renklendirici katarak sahte zeytinyağı sattığı yönünde bilgi aldı. Şahsın kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı Afyonkarahisar-Ankara karayolunda durdurarak arama yaptı.

Aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olay sonrası şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

 