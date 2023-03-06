6’lı masanın sürpriz bir öneriyle yeniden kurulma olasılığı arttı

ANKARA (EKONOMİ)

6’lı masanın şok şekilde dağılmasının ardından çok sürpiz bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezinde kabul eden Meral Akşener, masanın yeniden devamı için bu iki ismin icracı, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını önerdi.



Bu öneriyi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı. Zorlu, “Milletin sesi olma zorunluluğunu en başından bu yana bu bilinçle hareket eden Genel Başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda milleti heyecanlandıracağını düşündüğümüz, yeniden heyecana oluşturacak yeni bir öneriyle millet ittifakına öneri oluşturuldu.



Her iki belediye başkanımıza, seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili icracı iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini ilettiler. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na da aktaracaklar” ifadesini kullandı.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti çıkışında kısa birer açıklama yaptılar.

Ekrem İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle geldik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ziyaret ettik. Bugün bu ziyaretimizi Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu bilgisiyle yapıyoruz. Biz Türkiye’mizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve memleketimizin geleceği açısından 6’lı masanın stratejisinin önemli olduğu bilincindeyiz. Buna binaen buradayız. Saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık.

Yavaş: Önümüzde seçim var, milletin ayrılığa tahammülü yok

“Biz Millet İttifakı belediye başkanlarıyız. Ankara İstanbul gibi büyükşehirleri kazandık. Önümüzde seçim var, milletin ayrılığa tahammülü yok. Bu yaraları saracak şekilde bir araya gelinmesi halkımızın arzusudur. Bunu genel başkanımıza ilettik, değerlendirecekler”

Bu gelişmenin ilk işareti Kemal Kılıçdaroğlu’nun programında yaşandı. Daha önceden Millet İttifakı toplantısının ardından saat 16:00’da CHP Genel Merkezi önünde miting tarzı bir toplantıya katılacağı belirtilen Kılıçdaroğlu’nun bu programı saat 19:00’a ertelenmişti.

Tatlıoğlu: Teklifimiz ilettik, süreci takip ediyoruz

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada ise ilk kez Cumhurbaşkanı adayı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayının seçim öncesi ilan edilmesi yönünde bir teklifte bulunduklarını ve bunun sonucunu beklediklerini bildirdi.

Tatlıoğlu şunları söyledi:

“Kemal Bey'in seçilmesi durumunda, ilan edilmiş CB yardımcısı olması teklifini sundu. Şimdi onu bekliyoruz. O konuda bir problem yok, süreç var arkadaşlar. Öneri yapıldı sadece. Sayın Genel Başkan CB adaylığıyla ilgili isimlerini önerdiği iki Millet İttifakı belediye başkanı ile görüştü, bunlar üzerinden teklifini iletti. İlk defa bir seçimde CB adayı ile Cumhurbaşkanı Yardımcılarının ismi de zikredilerek gidilmesi teklifi var. Bu teklif sürecini birlikte takip ediyoruz.”

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu yaptığı son açıklamada, "Toplantıya katılmasını arzu ediyoruz." dedi.

"Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşecek"

Gelişmelerin ardından Akşener'in, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşeceği iddia edildi.

Akşener'in Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra iki liderin aynı araçla Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gideceği söylentiler arasında yer alıyor.