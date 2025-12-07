  1. Ekonomim
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Vatandaşlar güncel kararları öğrenmek için konuyu araştırıyor. Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?

MÜCAHİT DERE
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı? soruları araştırılıyor. Atama kararları her gece yarısı sitede yayımlanıyor. Vatandaşlar ise Resmi Gazete’de yayımlanan kararları merak ederek konuyu araştırıyor.

7 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE!

33100 sayılı Resmi Gazete’deki kararlar şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İskenderun Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI MI?

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/11)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/12)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 
