7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?
7 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE!
33100 sayılı Resmi Gazete’deki kararlar şöyle:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İskenderun Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Çevre ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI MI?
TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/11)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/12)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri