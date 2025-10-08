7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti: Rozetlerini Erdoğan taktı

  1. Ekonomim
AK Parti Grup Toplantısı’nda 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılan başkanların rozetlerini taktı.

Takip Et

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısı gerçekleşti. Toplantıda 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Belediye Başkanlara rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

 AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının isimleri:

"CHP'li Ardahan Göle Gökhan Budak, DP'li Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara, DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir, DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş, Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Ilıcalar Belediyesi Eşref Varol, Yeniden Refah Partili Giresun Ören Belediyesi Soner Erkan, Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Sancak Belediyesi Hayrettin Küçük"

