7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti: Rozetlerini Erdoğan taktı
AK Parti Grup Toplantısı’nda 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılan başkanların rozetlerini taktı.
AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının isimleri:
"CHP'li Ardahan Göle Gökhan Budak, DP'li Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara, DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir, DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş, Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Ilıcalar Belediyesi Eşref Varol, Yeniden Refah Partili Giresun Ören Belediyesi Soner Erkan, Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Sancak Belediyesi Hayrettin Küçük"