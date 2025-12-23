  1. Ekonomim
  3. 7 gündür aranıyordu: Kayıp öğretmenin cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi, Ankara'dan gelen dalgıç polislerce Porsuk Çayı'nda bulundu.

Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Arslan'ın (51) bulunması amacıyla 7'nci gününde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle Porsuk Çayı'nda arama çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibi su altında tarama gerçekleştirdi.

Dalgıç ekibince Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yapılan çalışmada, Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı yüzeyinde bulundu.

Arslan'ın cenazesi, arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle sudan çıkartılarak otopsi için morga götürüldü.

Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

