  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Lüks rezidanslarda kurulu 5 finans evi ortaya çıkarıldı
Takip Et

7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Lüks rezidanslarda kurulu 5 finans evi ortaya çıkarıldı

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine entegre çalışan 5 kaçak finans evi ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 89 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Lüks rezidanslarda kurulu 5 finans evi ortaya çıkarıldı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis operasyonu için düğmeye basıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Esenyurt ve çevresinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis gruplarını tespit etti. Bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden işletilen yasa dışı finans evlerine yönelik operasyonda 89 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 "yasa dışı finans evi"

Çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları, bu sistemin de kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 "yasa dışı finans evi" tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasında, şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri belirlenirken, finansal analiz çalışmasında da şüphelilerin 5 milyar lira işlem hacminin olduğu anlaşıldı.

89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Çalışmalar sonucunda 81'i İstanbul'da olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale'de şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Balonlu karşılama pahalıya patladı! Sürpriz için rapor alan işçi işten çıkarıldıBalonlu karşılama pahalıya patladı! Sürpriz için rapor alan işçi işten çıkarıldıGündem

 

Yaralı vekil Mahmut Tanal'dan mesaj: Nöbet için İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyorumYaralı vekil Mahmut Tanal'dan mesaj: Nöbet için İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyorumGündem

 

Gündem
Sahte paraları minibüsle piyasaya yayacaklardı! Yargıtay sanığın cezasını onadı
Sahte paraları minibüsle piyasaya yayacaklardı! Yargıtay sanığın cezasını onadı
Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi
Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi
Başakşehir’de ortaokul kantininde yangın paniği: İtfaiye ve veliler harekete geçti
Başakşehir’de ortaokul kantininde yangın paniği: İtfaiye ve veliler harekete geçti
Okullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attı
Okullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attı
Zeytinlerin yeni evlerine Muhtarlar Danışma Kurulu yön verecek
Zeytinlerin yeni evlerine Muhtarlar Danışma Kurulu yön verecek
Gürsel Tekin: Resmi binamız Sarıyer, oraya gideceğiz
Gürsel Tekin: Resmi binamız Sarıyer, oraya gideceğiz