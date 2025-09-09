7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Lüks rezidanslarda kurulu 5 finans evi ortaya çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis operasyonu için düğmeye basıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Esenyurt ve çevresinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis gruplarını tespit etti. Bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden işletilen yasa dışı finans evlerine yönelik operasyonda 89 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 "yasa dışı finans evi"

Çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları, bu sistemin de kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 "yasa dışı finans evi" tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasında, şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri belirlenirken, finansal analiz çalışmasında da şüphelilerin 5 milyar lira işlem hacminin olduğu anlaşıldı.

89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Çalışmalar sonucunda 81'i İstanbul'da olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale'de şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.