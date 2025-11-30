  1. Ekonomim
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangında 7 kişinin öldüğü kozmetik fabrikasının sahibi Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizinin sonrasında kaldırıldığı hastanede öldü.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü yangının ardından tutuklanan iş yeri sahibi Kurtuluş O, Kandıra Cezaevi'nde fenalaşması üzerine ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve anjiyo yapılan Kurtuluş O, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 7 işçi can vermişti! Yanan fabrikanın sahibi cezaevinde öldü - Resim : 2

7 kişinin can verdiği yangında 7 kişi tutuklanmıştı

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

