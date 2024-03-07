7 Mart 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 7 Mart 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 7 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 07 Mart 2024 tarihli ve 32482 sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Travma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tebliğler
–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/5)
Yargı bölümü
Yargıtay kararları
–– Yargıtay 2, 3. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İlân bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri