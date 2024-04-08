7 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Nisan pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 7 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 7 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

7 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 7 Nisan pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 6.413.182,79 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 9 kişi de 13.605,05 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

08 – 10 – 11 – 13 – 22 + 12

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 Devir 6.413.182,79 ₺

5 9 13.605,05 ₺

4+1 105 1.166,15 ₺

4 1.353 113,10 ₺

3+1 3.370 54,50 ₺

3 40.599 18,05 ₺

2+1 30.293 22,20 ₺

1+1 99.578 10,75 ₺

0+1 97.604 10,95 ₺