7 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Nisan pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
7 Nisan 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 7 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları…
Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 7 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 7 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…
7 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları
Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 7 Nisan pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 6.413.182,79 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 9 kişi de 13.605,05 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:
08 – 10 – 11 – 13 – 22 + 12
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
5+1 Devir 6.413.182,79 ₺
5 9 13.605,05 ₺
4+1 105 1.166,15 ₺
4 1.353 113,10 ₺
3+1 3.370 54,50 ₺
3 40.599 18,05 ₺
2+1 30.293 22,20 ₺
1+1 99.578 10,75 ₺
0+1 97.604 10,95 ₺