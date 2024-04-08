  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 7 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Nisan pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
Takip Et

7 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Nisan pazar Şans Topu çekiliş sonuçları

7 Nisan 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 7 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
7 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Nisan pazar Şans Topu çekiliş sonuçları
Takip Et

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 7 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 7 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

7 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 7 Nisan pazar günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 6.413.182,79 TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 9 kişi de 13.605,05 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

08 – 10 – 11 – 13 – 22 + 12

 Kazanan kategoriler

  Kategori              Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

      5+1                                Devir                          6.413.182,79 ₺

        5                                       9                               13.605,05 ₺

      4+1                                  105                               1.166,15 ₺

        4                                   1.353                               113,10 ₺

      3+1                                 3.370                                54,50 ₺

         3                                 40.599                               18,05 ₺

      2+1                                30.293                               22,20 ₺

      1+1                                99.578                               10,75 ₺

      0+1                                97.604                               10,95 ₺