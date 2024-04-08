7 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Nisan 2024 pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 20.583.503,13 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 8 talihli de 120.695,40 TL kazandı. Süper Loto 7 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

7 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 7 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 20.583.503,13 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

07 – 11 – 20 – 28 – 36 – 37

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 20.583.503,13 ₺

5 8 120.695,40 ₺

4 874 1.718,50 ₺

3 20.232 90,10 ₺

2 191.895 10,05 ₺