7 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Nisan 2024 pazar Süper Loto sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 7 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 7 Nisan pazar Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 20.583.503,13 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 8 talihli de 120.695,40 TL kazandı. Süper Loto 7 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
7 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 7 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 20.583.503,13 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
07 – 11 – 20 – 28 – 36 – 37
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 20.583.503,13 ₺
5 8 120.695,40 ₺
4 874 1.718,50 ₺
3 20.232 90,10 ₺
2 191.895 10,05 ₺