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7 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Nisan 2024 pazar Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 7 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 7 Nisan pazar Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

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7 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Nisan 2024 pazar Süper Loto sonuçları
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Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 20.583.503,13 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 8 talihli de 120.695,40 TL kazandı. Süper Loto 7 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

7 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 7 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 20.583.503,13 TL devretti.  İşte kazanan numaralar:

07 – 11 – 20 – 28 – 36 – 37

Kazanan kategoriler

 Kategori             Kazanan kişi sayısı                  İkramiye tutarı

        6                               Devir                              20.583.503,13 ₺

        5                                    8                                   120.695,40 ₺

        4                                  874                                   1.718,50 ₺

        3                               20.232                                   90,10 ₺

        2                              191.895                                  10,05 ₺