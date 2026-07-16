7 ünlü isim daha gözaltına alındı! İşte uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen 25 ünlü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19’a yükseldi.

Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiği iddiaları üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘nca yeni bir çalışma gerçekleştirilmişti.

25 ünlü isme gözaltı kararı verilmişti

25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyonda, ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirilmişti.

Gözaltı sayısı 19’a yükseldi

12 kişinin ardından 7 kişi daha gözlatına alındı



Öte yandan, konuya ilişkin 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 19’a yükseldi. Son operasyonla, organizatör Buğra Balkaya, işletmeci Hilal Zeynep Hedbe, iş insanı Volkan Büyükhanlı, oyuncu Burak Çelik, organizatör Büşra Tatar, Feyza Cihan, sosyal medya fenomeni Asude gözaltına alındı.

İşte 25 kişilik gözaltı listesi



Mehmet Fatih Aksoy (Yapımcı)

Ateş İnce (Türk Medya Yöneticisi)

Şefik Ömer Dolman (İnfluencer)

Aybüke Albere (Şarkıcı)

Ayşe Nur Balcı (Model)

İrem Haznedar (Model)

Öner Faruk Işık (Cem Yılmaz'ın kuzeni)

İlyas Yalçıntaş (Şarkıcı)

Orhan Yıldı

Burak Çelik

Volkan Büyükhanlı

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Feyza Cihan

Asude Mercan

Sıla Gençoğlu

H.Eylem İpek Şafak

Gökhan Şafak

Ümit Aslan

Buğra Balkaya

Akın Altan

Oğuz Alp Güler

Kübra Altay

Hilal Zeynep Hedbe

Melis Selçukoğlu