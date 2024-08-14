  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: Kaçak sünnetle ilgili 2 tutuklama
Takip Et

7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: Kaçak sünnetle ilgili 2 tutuklama

Kayseri'de sağlık kabininde kaçak olarak sünnet edildiği belirtilen 7 yaşındaki F.E.B.'nin cinsel organının kangren olmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: Kaçak sünnetle ilgili 2 tutuklama
Takip Et

Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde 18 Temmuz'da yaşanan olayda, iddiaya göre; F.E.B.'ye, Hüdai Çeliker tarafından sünnet yapıldı. Uygulamadan bir süre sonra çocuğun cinsel organı kangren oldu.

Ailesi durumu fark edip, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. F.E.B. tedaviye alınırken, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık kabini sorumluları Safiye Doğan ile S.T. ve sağlıkçı Hüdai Çeliker, gözaltına alındı. Hüdai Çeliker, Safiye Doğan ve S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Şüphelilerden Hüdai Çeliker ve Safiye Doğan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, S.T. serbest bırakıldı. F.E.B.'nin hastanedeki tedavisi de sürüyor.

'Maymun çiçeği virüsü' artıyor: DSÖ acil olarak toplandı'Maymun çiçeği virüsü' artıyor: DSÖ acil olarak toplandıSağlık
Dünyanın en büyük savunma şirketleri açıklandı: Türkiye’den 5 şirket sıralamaya girdi!Dünyanın en büyük savunma şirketleri açıklandı: Türkiye’den 5 şirket sıralamaya girdi!Teknoloji
Gündem
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi
CHP Antalya İl Başkanlığı deposunda yangın
CHP Antalya İl Başkanlığı deposunda yangın
İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli
İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli
BUDO'da bazı seferler iptal edildi
BUDO'da bazı seferler iptal edildi
CHP'den 16 Ağustos tepkisi: Sıra Karaca’da olduğu halde oturumu Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı
'Sıra Karaca’da olduğu halde oturumu Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı'
Mahmud Abbas, TBMM kürsüsünde oturarak konuşmak istedi, Meclis kabul etmedi
Mahmud Abbas, TBMM kürsüsünde oturarak konuşmak istedi, Meclis kabul etmedi