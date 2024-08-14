7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: Kaçak sünnetle ilgili 2 tutuklama

Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde 18 Temmuz'da yaşanan olayda, iddiaya göre; F.E.B.'ye, Hüdai Çeliker tarafından sünnet yapıldı. Uygulamadan bir süre sonra çocuğun cinsel organı kangren oldu.

Ailesi durumu fark edip, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. F.E.B. tedaviye alınırken, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık kabini sorumluları Safiye Doğan ile S.T. ve sağlıkçı Hüdai Çeliker, gözaltına alındı. Hüdai Çeliker, Safiye Doğan ve S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Şüphelilerden Hüdai Çeliker ve Safiye Doğan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, S.T. serbest bırakıldı. F.E.B.'nin hastanedeki tedavisi de sürüyor.