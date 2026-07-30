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70 yıllık CHP üyesi Önder Sav partisinden istifa etti: YENİ Parti'ye katılıyor

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek YENİ Parti saflarına katılma kararı aldı. TBMM'de yaptığı açıklamada CHP'nin kurucu değerlerinden uzaklaştığını savunan Sav, parti içi hukuk ve "mutlak butlan" sürecine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Önder Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini paylaştı.

Haber Merkezi
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70 yıllık CHP üyesi Önder Sav partisinden istifa etti: YENİ Parti'ye katılıyor
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Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıldır üyesi olduğu partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katılıyor.

TBMM'de açıklama yapan Önder Sav, özetle şunları söyledi:

"Türkiye'de hiçbir hukukçu mutlak butlak kararı yerindedir diyememiştir. Parti iç hukuku zedelenmiştir. İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur.

Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundandır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kulanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir."

Önder Sav, eski CHP Milletvekili ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erol Çevikçe'nin de istifa ettiğini paylaştı. Çevikçi'nin rahatsızlığı nedeniyle basın açıklamasına katılamadığını söyledi.

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