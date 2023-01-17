700 bin işçinin 3 yıllık maaşları belirlenecek

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu, kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 dönemindeki zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair taleplerini belirlemek için toplandı.

Konfederasyon Genel Merkezinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, kurul başkanlığını yürüten TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar ve üye sendikaların yöneticileri katıldı.

Tüm sendikaların görüş ve önerilerinin dinlediği toplantıda, zam oranı, refah payı, taban ücret, kamudaki taşeron işçiler ve geçici işçilerin durumu ile sosyal haklar konuları masaya yatırıldı.

Kamuda üyesi bulunan TÜRK-İŞ'e bağlı 15 sendikanın yetki tespit süreçlerini tamamlamasının ardından, kamudaki yaklaşık 700 bin işçinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammı ve sosyal hakları içeren talepler oluşturulacak. Taleplerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmasıyla Çerçeve Protokol kapsamında pazarlık süreci başlayacak.