700 TL'lik borcunu almak için IBAN verdi, cezaevine girdi

İddiaya göre, kuşçu kahvesine gelen ve kendini Ö.K. olarak tanıtan şahıs, protez bacaklı T.T.'den güvercin ve çeşitli malzemeler aldı. Bir süre sonra 700 lira borçlanan şahıs, parasının olmadığını belirterek birkaç gün sonra ödeme yapacağını söyledi. Ardından T.T.'yi arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok, senin hesabına atsın" diyerek IBAN istedi. T.T.'nin hesabına gelen paranın 700 TL'sini alıp geri kalanı şahsa verdi.

Aynı şahıs iki kez daha T.T.'nin hesabına para yatırdı. Bunun üzerine şüphelenen T.T. bir daha kendi hesabına para yatırmamasını istedi. Ancak daha sonra aynı yöntemle farklı kişilerden para gönderildiği ve bu paraları şüphelinin, kendisini komutan olarak tanıtıp, "Şehit ailelerine kurban kesilecek" bahanesiyle topladığı ortaya çıktı.

Olayın ardından açılan dava sürecinde T.T. hakkında ilk olarak 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesinin değerlendirmesinin ardından yeniden görülen davada ceza 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti. T.T. dün Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından evinden alındı. Emniyete götürülen T.T. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.