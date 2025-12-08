  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 72 ilde uyuşturucu operasyonu: 970 şüpheli yakalandı
Takip Et

72 ilde uyuşturucu operasyonu: 970 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 970 zanlının yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
72 ilde uyuşturucu operasyonu: 970 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda 970 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"72 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 1 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 352 Kg Uyuşturucu Madde ile 4 Milyon 158 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; 1.487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas, Yalova’da operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır!

Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı! Rakam 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte güncel kampanyalar...Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı! Rakam 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte güncel kampanyalar...Ekonomi
Komisyon bu hafta toplanacak: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Komisyon bu hafta toplanacak: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Ekonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 8 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 8 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı: Operasyonun perde arkası ortaya çıktıÜnlü spikerler gözaltına alınmıştı: Operasyonun perde arkası ortaya çıktıGündem

 

Gündem
Antalya 4.3 ile sallandı | Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: 6,4 depremine hazır olmalı!
Antalya 4.3 ile sallandı | Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: 6,4 depremine hazır olmalı!
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda panik anları: AJet uçağı pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda panik anları: AJet uçağı pistten çıktı
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı: Operasyonun perde arkası ortaya çıktı
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı: Operasyonun perde arkası ortaya çıktı
MHP’li Yıldız: Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez
MHP’li Yıldız: Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez
Ankara merkezli 18 ilde operasyon: Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 84 kişi tutuklandı
Ankara merkezli 18 ilde operasyon: Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 84 kişi tutuklandı