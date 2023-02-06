7,4'lük deprem: 10 ili vurdu

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Depremin şiddeti Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı da vurdu. Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

AFAD: 76 can kaybı, 440 yaralı var

AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Osmaniye'de 34 bina yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da 16 bina yıkıldı, 12 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi depremde 12 kişinin hayatını kaybettini, 16 binanın çöktüğünü açıkladı. Bölgede vatandaşlar soğuk hava ve yağmur altında dışarıda bekleyişini sürdürüyor.

Malatya Valisi: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Diyarbakır'da 6 vatandaş yaşamını yitirdi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Vali Ali İhsan Su, yaşanan depremde 6 binanın yıkıldığını, 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 79 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Adana'da yıkılan binalar var

Adana Valisi Süleyman Elban, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Vali Elban, "Kahramanmaraş merkezli deprem ilimizde de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Tufanbeyli ilçemizde yıkılan binada bir kişi kaldı, enkaz altında olanları çıkardık. Çukurova ilçemizde bir bina yıkıldı. Yıkılan binamızda AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Biz de kriz merkezinde konuyu takip ediyoruz. Şu ana kadar can kaybı ile ilgili net bilgiler bize ulaşmadı. Çukurova'da yıkılan 11 katlı binadan endişelerimiz var. Çukurova'da başka yerlerde de hasarlı, yıkılmış binalar olduğu bilgisi de geldi." ifadelerini kullandı.

Adana Belediye Başkanı ise biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartmanın tamamen yıkıldığını belirtirken, ekiplerin rahat çalışabilmesi için vatandaşlardan yolları boşaltmalarını istedi.

Gaziantep'de 531 göçük var

Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" açıklamasını yaptı.

Adıyaman'da 28 vatandaş hayatını kaybetti

Depremde Adıyaman'da 28 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını açıklarken, tedbir amaçlı doğalgazın kesildiğini açıkladı.

Hayat Valisi: Devlet hastaneleri ve polisevi yıkıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu söyledi. Doğan, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var" dedi.

"Van'da olumsuz bir durum yaşanmadı"

Van'da Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a sevk edildi. AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, depremin birçok ilde hissedildiğini söyledi. Van'da olumsuz durumun yaşanmadığını belirten Körpeş, "Kahramanmaraş ve diğer illerimizde yıkımın olduğu yönünde bilgiler var. Değerlendirmemizi yaptık. Ekiplerimiz yola çıktı." dedi.

AFAD, uluslararası yardım çağrısında bulundu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depreme ilişkin AFAD tarafından paylaşılan bilgide, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında en büyüğü 6,6 olmak üzere 32 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin "4. seviye" olarak ilan edildiği bildirildi.

AFAD merkezinde tüm afet gruplarının toplandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MSB: Nakliye uçakları göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, insani yardım tugaylarının göreve hazır olduğu ve AFAD ile koordinasona geçildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır."

Dördüncü seviye alarm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz." dedi.

Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremden Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'nın etkilendiğini dile getiren Soylu, "Şu anda bütün valilerimiz jandarma ve emniyet, TSK, AFAD ve Kızılay ekiplerimiz görevlerinin başında ilgili bölgelere sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş'a ben gideceğim. Hatay'a Tarım ve Orman Bakanımız gidecek. Gaziantep'e Murat Kurum, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanı gidecek. Adıyaman'a Ulaştırma Bakanı İstanbul'dan şu anda geçiyor. Malatya'ya Kültür ve Turizm Bakanı gidecek. Sağlık Bakanımız ise buraya intikal ediyor." ifadelerini kullandı.

AFAD içerisinde oluşturulan basın merkezinden belirli zamanlarda vatandaşlara bilgi verileceğini ileten Soylu, şöyle devam etti:

"Bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Öncelikle ambulans ve arama kurtarma ekiplerine yol açabilmek için vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önemli. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye’de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var, cep telefonlarını deprem bölgesi haricinde kullanmamaları ve hatları meşgul etmemeleri. Özellikle sosyal medyada dezenformasyonlar bu saatte hem yanıltıcı hem de meşgul edici ve milletimizi üzen bir noktaya getirmektedir."

Kargo uçaklarının sevkiyata hazır olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Bilgi aldıkça AFAD merkezinden İletişim Başkanlığı gün boyunca vatandaşlarımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar bildireceklerdir. En büyüğü 6,6 olan 22 artçı deprem oldu. Bu yüzden hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de mümkün olduğunca dışarıda durulması durumun esasıdır."

Tüm birimler teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Deneyimli valilere görev

10 ili vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.

Deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

İletişim Başkanlığı: Kapanan telefon hatları açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatları açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri gönderildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem, hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 tır ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardımların yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır."

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.