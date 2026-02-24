  1. Ekonomim
  3. 75 ilde dev operasyon: 958 kilo uyuşturucu ve 1,2 milyon hap ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 958 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 888 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlık, konuya ilişkin  yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polisimiz tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 699 şüpheli yakalandı, 888'i tutuklandı. 246'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Gaziantep, Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, Giresun, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Batman, Zonguldak, Uşak, Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Malatya, Sakarya, Osmaniye, Muğla, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Erzurum, Afyonkarahisar, Van, Çanakkale, Aydın, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Kastamonu, Niğde, Yalova, Çorum, Düzce, Amasya, Kilis, Yozgat, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Kırşehir, Şırnak, Tokat, Ağrı, Bingöl, Isparta, Rize, Mardin, Ordu, Iğdır, Karabük, Bilecik, Karaman, Kars, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Muş, Sinop, Tunceli ve Bartın'da 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

