75 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 844 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-13' operasyonlarında 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"75 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-13” operasyonlarında;

- 641 Ruhsatsız Tabanca,

- 50 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

- 19 Uzun Namlulu Tüfek,

- 134 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

- 844 Silah ele geçirildi.

- 1.031 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."