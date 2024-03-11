75 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 844 silah ele geçirildi
75 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçıları için 4 gündür devam eden "Mercek-13" operasyonlarında, 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen 'Mercek-13' operasyonlarında 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
"75 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-13” operasyonlarında;
- 641 Ruhsatsız Tabanca,
- 50 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
- 19 Uzun Namlulu Tüfek,
- 134 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
- 844 Silah ele geçirildi.
- 1.031 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."