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750 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptıran çiftçi, traktörünü satışa çıkardı

Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran Merzifonlu çiftçi, kredi çektiği bankaya olan borcunu ödemek için 40 yıllık traktörünü satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi
İHA
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750 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptıran çiftçi, traktörünü satışa çıkardı
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Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılardan gelen mesajlara aldanıp eşinin ve kendisi adına düzenlenen sahte kimlik düzenlediğini görmesi üzerine bu durumdan kurtulmaları için gizli operasyon düzenlendiği yalanına kanan Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Vehbi Öcal, zor günler için biriktirdikleri altınları kuyumcuda bozdurdu. Ardından bankaya gidip 213 bin TL kredi çekti. Bütün paraları bildirilen hesaba havale eden evli ve 3 çocuk babası 65 yaşındaki Öcal, gün boyu telefonda görüşüp akşam paralarının iade edileceğini anlatan kişiler sonrasında telefonlarına yanıt vermeyince kuşkulanıp polis karakoluna başvurdu. Dolandırıldığını anlayan Öcal ile eşinin dünyaları başlarına yıkıldı. Kara kara düşünen çift, polisten gelecek haberi beklemeye başladı.

“Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim”

Yıllardır tarlalardan çalışıp bin bir emekle biriktirdikleri altınları dolandırıcılara kaptırdığı gibi bankaya da borçlanan talihsiz çiftçi, “Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum” dedi.
Gözyaşları içinde yetkililere seslenen Vehbi Öcal, dolandırıcıların yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istedi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

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