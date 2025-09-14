76 baro harekete geçti! Mehmet Pehlivan için ortak açıklama

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın, tutuklu olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandığı ilk duruşmada, salonda fiziken hazır bulunma talebi İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Karar, hukuk çevrelerinde ve meslek örgütlerinde tepkilere yol açtı.

Duruşmaya cezaevinden bağlandı

Silivri’de dün görülen ve kamuoyunda “diploma davası” olarak bilinen davanın ilk duruşmasında, Mehmet Pehlivan, tutuklu bulunduğu Tekirdağ ili Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Pehlivan, duruşmada fiziken hazır bulunma talebinde bulundu ancak bu talep mahkeme tarafından uygun görülmedi.

Savunma hakkı engellendiği iddiası

Avukat Mehmet Pehlivan, duruşmada yaptığı açıklamada, müvekkili Ekrem İmamoğlu ile hiçbir görüşme gerçekleştirmediğini, üzerinde cübbesi olmadığını ve savunma için uygun koşulların sağlanmadığını ifade etti. Yüz yüzelik ilkesine vurgu yapan Pehlivan, bir sonraki celsede duruşma salonunda fiziken bulunmak istediğini belirtti. Ancak bu talep mahkemece reddedildi.

“Yargı tarihinde bir ilk yaşanıyor”

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden açıklamalarda bulunan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an yargı tarihinde bir ilk yaşanıyor. Tutuklu bir avukat olarak, üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle tek bir kez bile görüşmeden duruşmaya çıkarıldım. Bu haliyle savunma yapmayı reddediyorum.”

76 barodan ortak tepki

Türkiye genelindeki yetmiş altı baro, söz konusu duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, avukat Mehmet Pehlivan’a yönelik uygulamanın savunma hakkına ve hukuk devletine duyulan güvene ciddi zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Avukata yöneltilen her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir. Avukat müvekkilinin sesi, cübbemiz ise mesleğimizin onurudur. Bu tutum kabul edilemez.”

Ayrıca açıklamada, ulusal ve uluslararası hukuk normlarına da açıkça atıfta bulunuldu.