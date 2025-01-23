  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 77 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 milyon adet hap ele geçirildi
Takip Et

77 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 milyon adet hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonları ile 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
77 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 milyon adet hap ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 77 ilde emniyet güçleri tarafından son iki haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonları düzenlendi.

4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 bin 795 şüpheli yakalandı.

Bakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiBakanlık o markaları ifşa etti: Kıymada deri dokusu ve sakatat, sıvıyağda yasaklı boya tespit edildiEkonomi
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri satın almayın!Gündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hangi şehirlerde kar etkili olacak? Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısıHangi şehirlerde kar etkili olacak? Meteorolojiden 38 il için sağanak yağış uyarısıGündem

 

Gündem
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı: Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti, kimlikler belirlendi
Bakanlık: Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti, kimlikler belirlendi
X, TRT’nin Bolu Belediyesi’ni suçlayan paylaşımını yalanladı
X, TRT’nin Bolu Belediyesi’ni suçlayan paylaşımını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak
Kartalkaya'daki yangın faciası | 3 şirketin, oteli sigortalamayı reddettiği ortaya çıktı
Bolu'daki yangın faciası | 3 şirket, oteli sigortalamayı reddetmiş!
THY, Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı
THY, Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı
İstanbul Boğazı’nda sis: Boğaz'ın karşı yakası görünmez oldu
İstanbul Boğazı’nda sis: Boğaz'ın karşı yakası görünmez oldu