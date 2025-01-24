78 can alan Grand Kartal Otel'den skandal mesaj! Büyük tepki topladı

Bolu Kartalkaya’da yaşanan faciada 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel, olay sonrası müşterilerine gönderdiği değerlendirme mesajı nedeniyle büyük tepki topladı.

Konaklama sonrası müşterilere otomatik olarak gönderildiği öğrenilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

-“Bizi değerlendirmek ister misiniz?”

-Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz.

-Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız.

-Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle.

Olayın ardından bu mesajı alan bir kişi, sosyal medyada duruma sitem ederek, “Bu bir şaka olmalı. Yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum” ifadelerini kullandı.