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78 can alan otel yangını: Gözaltındakiler sağlık kontrolüne sevk edildi

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için hastaneye getirildi

Haber Merkezi
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78 can alan otel yangını: Gözaltındakiler sağlık kontrolüne sevk edildi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıslar araçtan indirilmeden minibüse doktor getirilerek sağlık kontrolleri yapıldı.

Şahısların rutin sağlık kontrolü, araçta doktor tarafından yapıldı

Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için jandarma eşliğinde Köroğlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Minibüsten indirilmeyen şahıslar için araca doktor getirildi. Şahısların rutin sağlık kontrolü, araçta doktor tarafından yapıldı.

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