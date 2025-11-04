8 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 64 şüpheli yakalandı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda, 64 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin; şehirlerin güvenliğini ve vatandaşların huzurunu sağlamak için olduğunu belirterek, 7 ilde düzenlenen operasyonda 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, hiçbir organize suç örgütünün Türk milletinin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini söylediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 64 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 36’sı tutuklandı. 26'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, silah kaçakçılığı, akaryakıt dolandırıcılığı ve tehdit gibi suçlarla vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

